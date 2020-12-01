لبنان | الناطق باسم السفارة الاميركية: واشنطن ملتزمة تسهيل مفاوضات ترسيم الحدود

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

اكد الناطق باسم السفارة الاميركية في بيروت كايسي بونفيلد لـ” المركزية” ان تحديد الاطار الزمني لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قرار يعود امر اتخاذه بالكامل الى كل من اسرائيل ولبنان، بحسب ما يرتأي الطرفان.

وشدد على ان الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالوساطة التي تقودها في هذا المجال وتقديم التسهيلات الممكنة بناء على طلب البلدين.

ولفت الى ان السفير جون دي روشير سيواصل مهمة تسهيل المباحثات مع الطرفين للتوصل الى قرار طال انتظاره بشأن ترسيم الحدود البحرية.