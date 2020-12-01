لبنان | ضاهر: الأيام القادمة صعبة ولا حلول سياسية في الأفق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعة واحدة ميشال ضاهر غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على “تويتر” كاتبا: علينا غدا الابتعاد عن المواقف الشعبوية في الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع رفع أو ترشيد الدعم. ‏وأقترح من منطلق اجتماعي وعلمي، ابقاء الدعم على القمح والأدوية، ورفع الدعم عن بعض المواد التي قد تقضي على ما تبقى من احتياط في مصرف لبنان، لان الأيام القادمة صعبة ولا حلول سياسية في الأفق”.

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