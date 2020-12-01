كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعتين جامعة القديس يوسف تمّ توقيف عدد من طلاب الجامعة اليسوعيّة في مخفر الأشرفيّة بعد إشكال وقع في الجامعة بين طلاب مؤيّدين لحزب القوات اللبنانيّة وآخرين مؤيّدين لحزب الله.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: إشكال بين مؤيدي القوات وحزب الله في اليسوعية وتوقيف عدد من الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.