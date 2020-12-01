لبنان | وزير الصحة: التفتيش على مراكز التجميل المخالفة سيتوسع على كل الاراضي اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

اشار ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​ الى ان هناك مراقبين صحيين على كافة الاراضي ال​لبنان​ية والوزارة تعمل على اكثر من ملف بالاضافة الى ملف مكافحة ​كورونا​، وذكر بان التفتيش على ​مراكز التجميل​ المخالفة سيتوسع على كل الاراضي اللبنانية.

واوضح حسن في حديث تلفزيوني، بأن ​السياحة​ الطبية كانت من اولى استراتيجيتنا في لبنان، واي مخالفة في هذا الاطار تشوه سمعة البلد. ولفت الى ان الوزارة في مواجهة جائحة كورونا على مدار الساعة منذ 21 شباط الماضي، والعمل مستمر بشكل متواصل وما نحتاجه هو الدعم.