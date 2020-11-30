لبنان | انتخاب النقيب محمد المراد أميناً عاماً مساعداً لإتحاد المحامين العرب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ دقيقتين

شارك نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد في تنفيذ قرارات المكتب الدائم الطارئ لإتحاد المحامين العرب، حيث تمّ تنصيب وتسليم نقيب محامي المغرب السابق مكاوى بنعيسى مهام منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.

وأعلن النقيب المراد انه ” من الضروري اليوم أن نتعاون وأن نتعاضد، فنحن اليوم في مرحلةٍ حرجة ودقيقة وصعبة على جميع المستويات، وبخاصةٍ على مستوى الإتحاد، وقد تكون هذه فرصةً لنا جميعاً، لننتقل بإتحادنا الى المكان الآمن والسليم والصحيح والقويم “.

وقال: “كلّ التوفيق للأمين العام الجديد، على أمل أن ننطلق معه الى مرحلةٍ جديدةٍ معززة بالعطاءات والمحبة والصدق والإخلاص، لأن ذلك سيعيننا كثيراً في إنجاز الملفات المطلوبة، فاليوم يومٌ تاريخي على أرض مصر العزيزة وفي مقرّ الإتحاد المقرّ، هذا المقرّ الذي خُلق وأُنشئ وسيبقى في مصر…”

يذكر أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، قد عقد إجتماعاً طارئاً عبر تطبيق الـ Zoom بدعوةٍ من نقيب المحامين في الأردن مازن رشيدات، في الخامس عشر من تشرين الثاني 2020، حيث ناقش سحب الثقة من الأمين العام السابق للإتحاد ناصر الكريوين، بناء على طلب وموافقه 53 عضواً من أصل 73 عضوا.

وبعد مداخلاتٍ وكلماتٍ ونقاش، قرر المكتب سحب الثقة من الأمين العام السابق ناصر الكريوين، وإنتخاب النقيب المكاوي بن عيسى أميناً عاماً لإتحاد المحامين العرب.

كما قرر المكتب أيضاً استحداث مقعدٍ ثانٍ لنقابة المحامين في طرابلس، حيث تمّ إنتخاب النقيب محمد المراد بإجماع الحاضرين أميناً عاماً مساعداً لمدة 4 سنوات، تبدأ من نهاية ولايته كنقيبٍ للمحامين في طرابلس، بالإضافة الى إستحداث مقعد القدس في فلسطين واختيار نقيب فلسطين جواد عبيدات أمينا عاماً مساعداً عن فلسطين، بالإضافة الى تجديد عضوية أعضاء المكتب الدائم الذين تنتهي ولايتهم في شهري كانون الأول 2020، وكانون الثاني 2021، نظراً لتعذّر إجراء الإنتخابات في ظلّ الظروف الصحية المرتبطة بوباء الكورونا.