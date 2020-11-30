لبنان | قرار لمحافظ جبل لبنان حول اتخاذ إجراءات طارئة ضمن نطاق بلدية العبادية – بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن محافظ جبل لبنان محمد المكاوي في قرار رقمه 792/2020، اتخاذ “إجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق بلدية العبادية – قضاء بعبدا”، جاء فيه:

“المادة الأولى: تقفل بشكل كامل ومن دون أي استثناءات، لمدة أسبوع من تاريخه المقاهي والأكسبراسات على أنواعها ومحال ألعاب الانترنت وألعاب الكمبيوتر ومحال الالعاب والملاهي للاطفال والنوادي الرياضية المغلقة وقاعات GYM والحدائق العامة.

ونؤكد على التشدد بمنع إقامة الحفلات العامة أو الخاصة أو المناسبات الاجتماعية (أعراس، مآتم و غيرها…) أو السهرات أو التجمعات على اختلاف أنواعها.

المادة الثانية: تحدد مواقيت عمل المؤسسات التجارية الغذائية ما بين الساعة الخامسة صباحا ولغاية الساعة التاسعة عشرة، وكافة المؤسسات التجارية (غير الغذائية على اختلاف أنواعها ما بين الساعة الخامسة صباحا ولغاية الساعة السابعة عشرة باستثناء الأفران والمطاحن والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي (مستشفيات، صيدليات، المستوصفات وغيرها…) ومستودعات توزيع المحروقات والغاز، على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة وإلزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الإمكان.

المادة الثالثة: تكلف بلدية العبادية التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية والتزام القاطنين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى وإلزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل، وتقيد المؤسسات الخاصة بالشروط الصحية ودوام الفتح والاغلاق المحدد بالمادة الثانية من هذا القرار، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الاجراء، وطلب المؤازرة من قوى الأمن الداخلي عند الضرورة.

المادة الرابعة: تكلف قوى الأمن الداخلي التنسيق مع شرطة بلدية العبادية لتنفيذ مضمون قرار السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 1995 تاريخ 29/11/2020 بالاضافة هذا القرار، وتنظيم محضر وفق الأصول”.