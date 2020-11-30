لبنان | دياب طالب وفد محامي شهداء كفتون بإحالة الجريمة على المجلس العدلي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 6:21 مساءً دياب استقبل وفدا من لجنة محامي شهداء كفتون استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وفدا من لجنة محامي شهداء كفتون ضم المحامي جورج ديب، المحامي عبدالله ديب، المحامي بطرس فضول ورئيس البلدية نخلة فارس، وهو والد الشهيد علاء فارس، في حضور مدير مكتب الرئيس خالد عكاري والمستشار الياس عساف. وطالب الوفد دياب بإحالة الجريمة على المجلس العدلي.

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