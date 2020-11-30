لبنان | إحالة قرار التدقيق الجنائي إلى مجلس الوزراء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 4:38 مساءً القصر الجمهوري في بعبدا احالت رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس الوزراء نص قرار مجلس النواب في شأن التدقيق الجنائي وطلبت المبادرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية في موضوع التدقيق المحاسبي المركز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 26/3/2020.

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