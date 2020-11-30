لبنان | وزارة السياحة تعمم إجراءات إعادة فتح المؤسسات

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آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 3:32 مساءً
السياحة تعمم إجراءات إعادة فتح المؤسسات
أعلنت وزارة السياحة الإجراءات المتّفق عليها مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري لاستئناف المؤسسات تامطعمية والسياحية نشاطها. وأصدرت البيان الآتي:
“بناءً على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء “كورونا”، تعلن وزارة السياحة عن تعميمها بالتنسيق مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، بضرورة اعتماد كل مؤسسة مطعمية وسياحية تستقبل الزبائن الذين يتخطّى عددهم العشرة أشخاص، خريطة مصدّقة من مهندس معماري Floor Plan تثبت التزام المؤسسة بنسبة 50% من أساس قدرتها الاستيعابية لعدد الزبائن وعدد الطاولات والكراسي في داخلها، على أن يتم تصديقها من قبل مهندس مصلحة التجهيز في الوزارة.
وتطلب الوزارة من المؤسسات كافة وضع الخريطة بمهلة زمنية لا تتعدّى يوم الجمعة الواقع فيه 4/12/2020 على واجهة المؤسسة قرب لائحة الأسعار المصدّقة من الوزارة.
وتكلّف الوزارة الشرطة السياحية والضابطة السياحة بالتشدّد في مراقبة ومتابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم، حيث سيتم إقفال كل مؤسسة مخالفة له ولشروط السلامة العامة والتدابير الوقائية المعلن عنها في تعاميم سابقة بالشمع الأحمر”.
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