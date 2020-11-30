لبنان | جمعية تجار النبطية: لمعاودة العمل بدءا من صباح غد مع الإلتزام بشروط السلامة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 11 ثانية

دعت جمعية تجار محافظة النبطية “لمعاودة العمل بدءا من صباح غد الاثنين مع مراعاة والتزام قيود الوقاية والسلامة المطلوبة من جميع اصحاب المؤسسات والتجار.

وقالت في بيان “بناء على قرار اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا التي اتخذ بإعادة فتح البلاد تدريجيا ضمن شروط تراعي الحد من انتشار الفيروس، اعتبر رئيس جمعية تجار محافظة النبطية السيد محمد قاسم ملي تعقيبا على صوابية القرار الذي اتخذ بإلغاء نظام المفرد والمزدوج في حركة السيارات وتحديد نسبة الاستقبال في المطاعم بخمسين بالمائة من استيعابها، ومنع إقامة الاعراس وابقاء الملاهي الليلية والحانات مقفلة وإسئناف اعادة افتتاح الاسواق والمؤسسسات، وجه ملي رسالة الى تجار محافظة النبطية للالتزام الكامل بكل الاجرءات الصحية التي تراعي التباعد وعدم الاكتظاظ والزام كل الزبائن بإرتداء الكمامة داخل المحلات وإقفال محلاتهم ومؤسساتهم في الاوقات المحددة التي اقرتها اللجنة الوزارية حتى لا نعود الى نقطة الصفر التي المت بالقطاع التجاري وقضت مضجع التجار واوصلتهم الى حافة الافلاس”.

وأضاف البيان: “نحن كجمعية لتجار محافظة النبطية نشد على ايدي التجار ونعيش معاناتهم ونتابع مع المعنيين ونقف ضد كل إجراء او قرار مجحف بحقهم ونعمل دائما على ايصال الصوت للمعاناة التي يعانيها القطاع التجاري في ضل هذه الجائحة التي نتمنى ان تنتهي قريبا والعمل على الحصول على اللقاح اللازم بأقرب وقت ممكن لجميع اللبنانيين”.