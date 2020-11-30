سيمون ابي رميا
أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا، عن أننا “نعمل على تعزيز استقلالية السلطة القضائية بالنصوص القانونية، إنما وجود شخصية القاضي العادل والمستقيم والجريء والنشيط هي المدخل الحقيقي لاستقلالية القضاء قبل اي شيء”، مشيرا الى أن “تقاعس القضاة لا يعني تقاعس القضاء”.
واعتبر ابي رميا في تصريح تلفزيوني، أن “رسالة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للفرنسيين تندرج ضمن إطار التواصل المستمر بين الجانبين على خط تأليف الحكومة بهدف إنجاح المبادرة الفرنسية، أنا هكذا أحلل الرسالة، ومن قرأها بغير معنى فهو شأنه”.
وأعلن عن أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري سيتقدم خلال الـ48 ساعة القادمة بتشكيلة من 18 وزير، 9 مسيحيين و9 مسلمين موزعين على حقائب وزارية، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيعطي رأيه فيها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ابي رميا: تشكيلة وزارية للرئيس عون ستُقدَم خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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