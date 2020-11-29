لبنان | قيادة الجيش: زورق حربي خرق المياه الإقليمية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 11:18 مساءً - منذ 34 دقيقة تسجيل خروقات بحرية اسرائيلية صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 29 / 11 / 2020، ما بين الساعة 5.10 والساعة 5.35، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 370 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة، والتكلم باللغة العبرية، إطلاق صفارات الإنذار وتوجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه اللبنانية”. وختم: “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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