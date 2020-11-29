كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 11:18 مساءً - منذ 59 دقيقة آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 10:00 مساءً وزارة الداخلية أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً جديداً ‏يتعلّق بتعديل التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا اعتباراً من 30-‏11-2020 لغاية 7-12-2020.‏ وينصّ القرار على منع الخروج والولوج إلى الشوارع يومياً اعتباراً من الساعة 11 مساءً وحتى الـ5 من صباح اليوم التالي، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 30 تشرين الثاني الجاري ولغاية الإثنين 7 كانون الاول 2020. ‏وقد عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قرار وزير الداخلية والبلديات رقم ١٤٩٥ المتعلق بتعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة ‎فيروس كورونا اعتباراً من ٣٠-١١-٢٠٢٠ ولغاية ٧-١٢-٢٠٢٠

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالتفاصيل.. تدابير وزارة الداخلية والبلديات فيما يخص قرار فكّ التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.