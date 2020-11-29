لبنان | التربية: معاودة العمل بالتعلّم المدمّج غدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 7:57 مساءً

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه استناداً إلى البيان الصادر عن الوزارة نهار الجمعة الفائت، يُعاود غداً الإثنين صباحاً العمل بالتعلم المدمج.

ويعقد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب ووزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال مؤتمراً صحافياً مشتركاً عند الساعة 12 من ظهر غد الإثنين في وزارة التربية.