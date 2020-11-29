لبنان | دياب: زيارة المرفأ كانت مقررة ولكن وصلتني معلومات مختلفة خلال ساعتين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ثقته بالقضاء وقال: “لدي كل الثقة بأن القضاء يقوم بواجبه منفصلا عن السلطة التنفيذية وهو سيقرر ان كانت جريمة المرفأ مفتعلة أم لا”.

وأشار دياب ردا على سؤال عن انفجار مرفأ بيروت الى أن “زيارة المرفأ كانت مقررة، ولكن وصلتني معلومات مختلفة خلال ساعتين، فطلبت استكمال الملف، لكن الملف وصل بعد أكثر من شهر فحولته الى الوزارات المختصة لتزويدي بالمعلومات”.

وبالنسبة الى التشكيلات القضائية قال دياب في حديث لقناة الـMTV: “لم أغير شيئا في الملف لثقتي أن القضاء أولى أن ينقي نفسه بنفسه”.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت حكومته هي حكومة حزب الله، قال دياب: “هذا غير صحيح وأنا مستقل ولم اكن مرشح حزب الله وحكومتي لم تكن حكومة حزب الله بل كنت مرشحا مستقلا”.

من جهة أخرى، اعتبر أن “الفساد هو منظومة وللأسف أصبح اليوم ثقافة ونحن بحاجة الى نسفها واقامة ثقافة الدولة وثقافة المواطن”.

وعن علاقنه بالرئيس عون، أكد أن علاقته به جيدة ووديّة يسودها الاحترام ويحكمها الدستور”.