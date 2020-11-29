- 1/2
- 2/2
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
بعد رفع السرية المصرفية عن نفسه، طلب رئيس مجلس الادارة – المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، من قسم المحاسبة في المصلحة، تحضير كل الملفات الضرورية للتدقيق المالي الجنائي منذ العام ٢٠٠٢.
وتمنت ادارة المصلحة أن تكون أولى المؤسسات التي تخضع للتدقيق المالي الجنائي في حال البدء به.
واكدت المصلحة استعدادها لتقديم كل الملفات وبكل شفافية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تحضر كل الملفات الضرورية للتدقيق المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.