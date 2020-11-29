لبنان | عودة في عظة الأحد: سلوك السياسيين معيب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:15 مساءً - منذ 21 دقيقة

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده أن كل زعيم همه ألا يمس مصالحه سوء، في حين أن الشعب أصبح يتسول حقه من المصارف، وليس من يأبه!

وقال في عظة قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت: “الزعيم يهرب أبناءه خارج الوطن ليتعلموا أو ليكونوا في مأمن، وقد يكون حاملا جنسية أخرى، ثم يطالعنا بمحاضرات عن الوطنية وأهمية البقاء في أرض الوطن. أما من له ولد يدرس في الخارج، فهو مكبل لا يستطيع أن يعيل ابنه أو ابنته في الغربة لأن أمواله مجمدة قسرا لئلا نقول منهوبة”.

أضاف: “الشعب يئن جوعا، والقلوب محطمة والمسؤولون غائبون عن الواقع وعن المسؤولية وكأن الأمر لا يعنيهم. البلد متروك لمصيره، والانهيار يعصف بمؤسساته وناسه، وما زال هناك بشر يفتعلون الأزمات، ويتقاذفون المسؤوليات، ويؤجلون الاستحقاقات، وآخرها تأليف حكومة تتولى مهمة القيام بما يلزم، بمهنية وشفافية، من أجل إنقاذ البلد.

ولفت عودة الى أننا في مسار انحداري خطير لم يعرفه لبنان من قبل، مشيرا الى أن الدولة متحللة وتنتظر فتات المساعدات من الخارج.

ورأى أن سلوك الطبقة السياسية معيب، والمواطن يئن ويشكو وليس من يسمع.