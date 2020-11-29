لبنان | نقابة أصحاب المطاعم والملاهي: لاعتماد المقاربة الاقتصادية – الصحية

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 2:14 مساءً
نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري تناشد لاعتماد المقاربة الاقتصادية
ناشدت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب أن “يعتمد المقاربة الاقتصادية – الصحية لمصلحة ما تبقى من القطاع”، وأكدت “التنسيق التام والكامل مع وزيري الداخلية والسياحة والنائب عاصم عراجي وأعضاء لجنة كورونا وكبار المستشارين، متعهدين لهم بالالتزام”.
ولفتت في بيان، إلى أن “القطاع أدى واجباته بالنسبة للاجراءات الوقائية على أكمل وجه”، مضيفة “تقدمنا بمقاربة جديدة تتعلق بالقدرة الاستيعابية للمؤسسات بحيث يعاد توزيع الكراسي والطاولات لتتسع بنسبة 50% فقط ما يضمن عدم الاكتظاظ، ولاقى هذا الطرح تجاوبا في لجنة كورونا، لذلك نطالب فيه ونصر على اعتماده كإجراء جديد، وناقشناه اليوم صباحا مع وزير الداخلية، سوف يفتح القطاع أبوابه غدا صباحا ملتزما بكل الإجراءات والقوانين، ويبقى موضوع الدوام ليناقش في اللجنة الوزارية اليوم”.
وتوجهت إلى وزير الصحة “المتخصص بالشؤون الصحية ولكنه أيضا وزير في الحكومة ومعني بحياة الناس بالقول، إن موسم الأعياد على الأبواب والأمل الوحيد المتبقي هو أن يفتح القطاع أبوابه لغاية الساعة 12 منتصف الليل، وعلى هذا الأساس يقرر المغتربون المجيء إلى لبنان أم لا، عندئذ يكون القطاع أو لا يكون”.
وختمت: “فيروس كورونا لا يميز الوقت، فإما المؤسسة ملتزمة أو غير ملتزمة، ننتظر القرار المصيري المفصلي للجنة الوزارية اليوم بالنسبة إلى الدوام”.
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