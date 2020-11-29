لبنان | الجيش: توقيف شخصين من التابعية السودانية في خراج ميس الجبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:15 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 29/11/2020 قرابة الثالثة فجرا، أوقفت دورية من مديرية المخابرات شخصين من التابعية السودانية (م.ع) و (أ.أ) في خراج بلدة ميس الجبل – مرجعيون، لإقدامهما على التسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت قوات العدو الإسرائيلي أجبرتهما على العودة إلى الأراضي اللبنانية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.