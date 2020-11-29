لبنان | الجيش: توقيف شخصين من التابعية السودانية في خراج ميس الجبل

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قيادة الجيش
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 29/11/2020 قرابة الثالثة فجرا، أوقفت دورية من مديرية المخابرات شخصين من التابعية السودانية (م.ع) و (أ.أ) في خراج بلدة ميس الجبل – مرجعيون، لإقدامهما على التسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت قوات العدو الإسرائيلي أجبرتهما على العودة إلى الأراضي اللبنانية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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