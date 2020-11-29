لبنان | دولار السوق السوداء يحافظ على “إرتفاعه”

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آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 9:44 صباحًا
سعر صرف الدولار مقابل الليرة
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد 8200 ليرة للمبيع و8250 ليرة للشراء.
وكان سجل مساء امس السبت، ما بين 8250 و8350 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين تراوح سعر صرفه صباح امس ما بين 8200 ليرة و8300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
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