لبنان | اتحاد بلديات صور: تسجيل 41 اصابة جديدة و “وفاة” واحدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، عن تسجيل 41 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 7 حالات من التابعية الفلسطينية.

وأشارت “الى أن الإصابات توزعت اليوم على النحو التالي: البرج الشمالي 7، البص 4، صور 3، معركة 3، معروب 3، طيرفلسية 3، زبقين 2، بدياس 2، حناوية 1، صريفا 1،الحوش 1، قانا 1، مجدل زون 1، الشعيتية 1، ديرقانون النهر 1، البازورية 1، الكنيسة 1، المجادل 1، الجبين 1، شحور 1، الشهابية 1، المالكية 1، كما تم اليوم تسجيل حالة وفاة لمسن مصاب ب covid_19 يعاني من أمراض مزمنة”.

وأكدت أن “عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3320 مصاب، توزعوا على الشكل التالي:

238 حالة وافدة (3 حالات وفاة)

3082 حالة محلية بينها 542 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و63 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

(40 حالة وفاة محلية)

وقد تماثل 1810 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 815 شفاء مخبري و 995 شفاء زمني” .

ولفتت الى ان “وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”. املة “من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.