لبنان | قوى الامن تعمم صورة دراجتين مسروقتين تم ضبطهما على حاجز زحلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه “بتاريخ 23/11/2020 اشتبه عناصر حاجز “التويتي” التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الاقليمي، بشخصين على متن دراجتين آليتين من دون لوحات، هما:

– م. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)

– م. أ. (مواليد عام 2000، لبناني)

وبالتحقيق معهما من قبل الفصيلة، اعترفا بأنهما اشتريا الدراجتين -الأولى نوع “هاوجو” لون أزرق طراز 125، والثانية نوع “سويت جوغ” طراز 125 لون جردوني – من المدعو (م. ن. مجهول باقي الهوية) من محلة المشرفية – الضاحية الجنوبية بمبلغ /1،200،000/ ليرة لبنانية.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.”

ولذلك وبناء على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة للدراجتين، وطلبت من الذين لديهم أي معلومات عنهما أو عن مالكيهما، الاتصال بفصيلة زحلة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 802022-08، أو إبلاغهما الحضور إلى الفصيلة المذكورة مصطحبين معهما المستندات التي تثبت الملكية، تمهيدا للاستلام.