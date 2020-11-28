لبنان | سيدة مصابة بكورونا تضع مولودها في مستشفى صيدا الحكومي

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 08:10 مساءً - منذ 39 دقيقة

سجل في مستشفى صيدا الحكومي الجامعي إنجاز، تمثل بإجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة في شهرها التاسع مصابة بفيروس كورونا، وخضع المولود لفحص PCR ليتبين أن نتيجته سلبية ولا يحمل الفيروس وهو بصحة جيدة.

والوالدة التي تعمل كممرضة أصيبت هي وزوجها بالفيروس.

إشارة الى أنها الحالة الأولى من نوعها في المستشفى وفي الجنوب.