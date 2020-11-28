لبنان | المعلوف: لم أحضر مسرحية الاونسكو نظرا لهزالة السيناريو والتمثيل المبتذل

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 08:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف الى أنه “تلقى بطاقة دعوة لحضور مسرحية ما في قصر الاونسكو، ولكني امتنعت عن تلبية الدعوة نظراً لهزالة السيناريو والإخراج ناهيك عن التمثيل المبتذل”.

وتابع عبر “فيسبوك”، “مشكور رئيس الجمهورية اللبنانية على التوصية الخاصة بالتحقيق الجنائي والتي ارسلها الى مجلس النواب. كما الرئيس بري مشكور بدوره على الاهتمام والدعوة لعقد جلسة عامة”.

وسأل، “كيف للمبادرة ان تنجح او تكتمل بغياب قوانين رفع السرية المصرفية؟ وكيف لحكومة تصريف اعمال ان تعمل على توقيع عقد مع شركة تدقيق جديدة؟”

وأضاف، “ان هذه المبادرة تذكّرني بالمحكمة الدولية وسنواتها ال 15، وبالأيام الخمسة وكارثة مرفأ بيروت”.

وتابع، “أخشى ما اخشاه ان تكون هذه المبادرة هي فتيل الفوضى التي تليها حرب أهلية فنصل حينها الى عفو عام يتضمن العفو عن الجرائم المالية. نعم، ان جلسة الأمس لم تثمر سوى عن توصية واهية لا قيمة لها بغياب الإطار التشريعي، أي التصويت واقرار القوانين التي ستنقذ البلد.وحتى ذلك الحين ستبقى هذه الجلسة تحت خانة المسرحية”.

واعتبر انه، “إن كان هناك اهتمام فعلي بحل الأزمة الاقتصادية، فما على الدولة اللبنانية سوى ان تضع حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، شأن أي موظف رسمي، في هذه الحالة، تحت الإقامة الجبرية. ليعلن عندها عن الفاسدين بالأسماء والوثائق والمستندات”.

وختم المعلوف، “نعرف حينها موقعه الطبيعي إن كان حاكماً لمصرف لبنان أم حاكماً للمنظومة الفاسدة في لبنان. ولكن هذا ما لن يحصل خوفاً من أن يُكشف المستور ويُفتضح هو وشركائه”.