لبنان | التعليق الاول لوزير الصحة على فيديوهات مشاركته بالاحتفالات في بعلبك

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 08:10 مساءً - منذ ساعتين

بعد انتشار مقاطع فيديو للوزير حمد حسن وهو يشارك الناس الاحتفالات في بعلبك وسط زحمة كبيرة لم يحترم فيها قواعد التباعد الاجتماعي، ولم يتخذ فيها الاجراءات الوقائية، علق الوزير حسن على المقاطع المصورة موضحا عبر اتصال مع المؤسسة اللبنانية للإرسال أنه مر بالصدفة في الشارع والتقى بالناس، وأكد الا مصلحة لديه للرد على هذه الفيديوهات لان الناس مسؤولة عن نفسها وتصرفاتها ومخالفة الاجراءات تضر بهم وحدهم.

وقال حسن: “حذرنا مراراً من مخالفة الاجراءات واصبحت الكرة عند الناس، اما متابعة الالتزام بالاقفال فهو من صلاحيات وزارة الداخلية”.