لبنان | الفرانشايز: لتمديد دوام فتح المؤسسات لغاية الحادية عشرة ليلا

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 06:11 مساءً - منذ 18 دقيقة اقفال المحال في لبنان ناشدت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز “الفرانشايز” السلطات المعنية أن “تأخذ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها نقاط البيع بالتجزئة”. وطالبت بـ “تمديد قرار دوام فتح المؤسسات التجارية والمطاعم خلال شهر كانون الأول لغاية الحادية عشرة ليلا، كون هذا الشهر يعتمد عليه أصحاب المؤسسات في مبيعاتهم، التي تصل تقريبا إلى 65 في المئة من حركة مبيعهم السنوية”.

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