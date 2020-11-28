لبنان | رغم مرور أسبوعين على الإقفال… عدّاد كورونا لم ينخفض

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 06:11 مساءً - منذ 28 دقيقة آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 5:37 مساءً كورونا لبنان أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 125637. كما تم تسجيل 6 حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات منذ بدء انتشار الوباء إلى 991. تقرير وزارة الصحة

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