لبنان | حسن: مرق الكتير وبقي القليل

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حمد حسن
لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، عبر “تويتر”، إلى أن “الإقفال الجزئي والعام وجدليته، الإجراءات ومزاجية احترامها مع المقدرة الرقابية، حملات المسح ورفع الجهوزية قسرًا في المستشفيات الحكومية وهوناً مع القطاع الخاص؛ تبقى دون تأمين الحماية الصحية والاجتماعية المرهونة بتعقيدات حياتنا اليومية المعيشية… مرق الكتير وبقي القليل”.
وأرفق التغريدة بوسم، “ساعدونا بهمتكم”.
وأكد حسن سابقاً أن نسبة الإيجابية في الفحوصات التي تحصل لا تزال على ما هي عليه عند حدود 15%، لافتاً إلى أن ” الرهان الذي كنا ننتمى أن يتحقق هو أن تنخفض إلى 12 أو 10%”.
وبعد إجتماع لجنة كورونا الوزارية لتقييم 12 يوماً من الإقفال العام، سأل: “هل فعلاً كان هناك إقفال عام؟”، مشيراً إلى أن “ما تحقق على مستوى رفع الجهوزية هو 60 سرير في المستشفيات الحكومية و34 سرير على مستوى المستشفيات الخاصة”، مؤكداً أن “هذا الرقم دون المستوى المطلوب ودون طموحات وزارة الصحة العامة”.
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