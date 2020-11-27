آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2020 9:26 مساءً
مخفر قصر عدل بعبدا
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 71 شخصا في قضية الفرار من نظارة قصر العدل في بعبدا، بينهم 8 جرى الادعاء عليهم بجرائم جنائية، وهي التخطيط لعملية الفرار وتنفيذها وإتاحة الفرار لباقي السجناء.
وبين المدعى عليهم أيضا خمسة موقوفين من عناصر حماية نظارة قصر العدل، فيما يخضع عنصران آخران للتحقيق لتحديد مسؤوليتهما، على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه اشتراكا او تنفيذا او تواطؤا، تبعا للأفعال الجرمية المرتكبة، في ضوء ما تظهره التحقيقات المستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الادعاء على 71 شخصا في قضية فرار سجناء بعبدا بينهم 5 من عناصر الحماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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