لبنان | نعمة: الطحين العراقي صالح للاستهلاك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:18 مساءً - منذ 20 دقيقة راوول نعمة أشار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة إلى “أننا سنعيد فتح البلد ولكن على المواطن الالتزام بالإجراءات الوقائية”. وقال إن “المختبرات أكدت أن الطحين العراقي لا مشكلة فيه وصالح للاستهلاك”. يُذكر أن “الدولة العراقية وهبت لبنان الطحين, وخُزّن في مدرجات المدينة الرياضية”.

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