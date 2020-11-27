آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2020 7:08 مساءً
القضاء
عطفاً على الردّ، الذي صدر ليل أمس عن مجلس القضاء الأعلى، تعقيباً على ما ورد على لسان السيّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، خلال برنامج “صار الوقت”، والذي أوضح فيه المجلس، أنّ ما صدر عن الوزير المذكور بحقّ القضاء والقضاة، أمرٌ غير مقبول وغير مسموح به بتاتاً وغير صحيح،
اجتمع المجلس بصورة استثنائية اليوم، وقرّر بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ الاجراء القانوني الملائم بحقّ السيّد وزير الداخلية، بسبب ما صدر عنه في الحلقة التلفزيونية المذكورة.
كما تقرّر الطلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تقديم كل مراجعة قضائية لازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مجلس القضاء: لاتخاذ الاجراء القانوني الملائم بحق وزير الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.