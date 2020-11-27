لبنان | نجم جددت التأكيد على خطورة ضرب القضاء بالاتهام المعمم

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وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم
غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على حسابها عبر تويتر بالقول: “أمام سوداوية المشهد الذي ارتسم في عيون اللبنانيين بالأمس حيث تحول الحوار الى احتقار، أجدد التأكيد على خطورة ضرب القضاء بالأتهام المعمم. التعميم يجهل المرتكب، والمشكلة لا تحل إلا بالتنقية الذاتية للقضاء، وهذا دور التفتيش القضائي”.
وقالت في تغريدة أخرى: “بمعزل عن ملابسات التعرض للمحامي افرام الحلبي، التي يبقى للقضاء الواضع يده على الملف وحده تحديدها، ما شهدناه من تصرف للقوى الأمنية هو صادم ويوجب المساءلة، والأهم، القيام بما يلزم لضمان عدم تكراره”.
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