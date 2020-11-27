لبنان | قوى الأمن: إذا مهددي ما تترددي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:18 مساءً - منذ ساعتين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي غردت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر”: 59% من الشكاوى الواردة الينا في حالات العنف الاسري ترتكب من قبل الزوج، إذا_مهددي_ما_تترددي. بمناسبة حملة التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة، تذكر #قوى_الأمن الداخلي بالرقم 1745 للتبليغ عن حالات العنف الأسري.

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