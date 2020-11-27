لبنان | عون عرض مع كوبيتش مراحل تنفيذ القرار 1701 والتقى سفير ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 50 ثانية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي اطلعه على المداولات الخاصة بإحاطة مجلس الامن الدولي حول مسار تنفيذ القرار 1701، وذلك في اطار الاحاطات الدورية التي يجريها مجلس الامن لمتابعة الوضع في جنوب لبنان وعمل القوة الدولية “اليونيفيل” فيه. كذلك تطرق البحث الى المساعدات الدولية للبنان ومسار تشكيل الحكومة الجديدة والإصلاحات المرتقبة.

وحضر اللقاء الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار أسامة خشاب.

سفير المانيا

واستقبل الرئيس عون السفير الألماني في بيروت اندرياس كيندل ورئيس قسم التعاون الإنمائي في السفارة يانيس نيوفيتو ومسؤولة التعاون الإنساني والاقتصادي في السفارة لورا الشمالي.

وتطرق البحث خلال اللقاء الى تفعيل اتفاقيات التعاون بين لبنان وألمانيا في مختلف المجالات، لا سيما منها تلك التي تعود الى العامين 2017 و2018.

السفيرة جزار

وفي قصر بعبدا، السفيرة كارلا جزار التي استأذنت الرئيس عون للسفر الى برازيليا لتولي شؤون السفارة اللبنانية في عاصمة البرازيل كرئيسة للبعثة الديبلوماسية.