لبنان | الجامعة اللبنانية: نشر الأخبار المضللة تهدف إلى ضرب الجامعة الوطنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 45 دقيقة

أكد المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية في بيان أنه “بعد الإخبار الذي تقدم به وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بخصوص إمتحانات الدخول إلى الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية، وبعد إجراء تحقيقاتها مع الموظفين والأساتذة أعضاء اللجنة الفاحصة، أشارت النيابة العامة التمييزية بحفظ الاوراق نظرا لعدم توفر العناصر الجرمية”.

وكانت الجامعة قد أصدرت بتاريخ 28 تشرين الأول 2020 بيانا توضيحيا، ردا على افتراءات بعض وسائل الإعلام وعلى الإخبار المقدم من وزير التربية والتعليم العالي، فندت فيه حقيقة ما جرى وأظهرت مضمون المحضر الصادر عن اللجنة الفاحصة لمباراة الدخول تاريخ 27 تشرين الأول 2020.

أضاف البيان: “بناء على اشارة النائب العام التمييزي، أجرى قسم المباحث الجنائية المركزية من وحدة الشرطة القضائية التحقيقات اللازمة مع أعضاء اللجنة الفاحصة لمادة اللغة الفرنسية. وبموجب هذه التحقيقات، تبلغت الجامعة اللبنانية بتاريخ 26 الحالي عبر وكيلها المحامي جوزف نعمة “قرارا قضى بالحفظ بعد الاطلاع على تقرير الخبرة الفنية والتحقيقات كافة وذلك لعدم توافر العناصر الجرمية”.

وتابع: “بناء على ما تقدم، إن الجامعة اللبنانية وبعد إنصافها من قبل القضاء، تهيب بوسائل الإعلام عدم التسرع في إصدار الأحكام المسبقة التي تنال من سمعة الجامعة ومصداقيتها. إن المسارعة إلى نشر وتسويق أخبار مضللة أثبتت التحقيقات عدم صدقيتها تهدف إلى ضرب الجامعة الوطنية التي تشكل العمود الفقري للتعليم العالي في لبنان”.

وختم البيان: “إن رئاسة الجامعة اللبنانية تؤكد أن أبوابها ستبقى دائما مفتوحة أمام الحريصين على نقل الحقائق، تماما كما تعاطت بكل شفافية مع ملف مباراة الدخول الى الكليات الطبية والذي أكد فيه القضاء مصداقيتها”.