لبنان | رسالة صوتية من بهاء الحريري لفريق عمل “صوت بيروت انترناشونال”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 11:34 مساءً الشيخ بهاء الحريري أرسل رجل الاعمال بهاء الحريري رسالة صوتية لفريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” هنأهم فيها على العمل الذي يقومون به على الارض، مشيرا إلى أنّ “اهم ما في هذا العمل هو نقل الحقيقة وقول الحق وعدم الافتراء على احد، والتحلي بالنزاهة والتصويب على الخطأ ونقل الصورة الحقيقية”.

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