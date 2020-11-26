لبنان | صدور القرار الظني في انفجار مستودع الطريق الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 8:44 مساءً

أصدر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا قراره الظني في الانفجار الذي وقع في مستودع يحوي مادة البنزين في محلة الطريق الجديدة، وذلك نتيجة احتكاك كهربائي الأمر الذي أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

وأحال أبو سمرا صاحب المستودع ع.س، الموقوف منذ وقوع الانفجار في التاسع من تشرين الأول الفائت، على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة بجرم التسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

واعتبر أبو سمرا في قراره الظني أن المدعى عليه أقدم على تخزين مادة خطرة في مبنى سكني، ولم يجهز المستودع بوسائل التهوئة وأجهزة الإطفاء، معرضا السلامة العامة لسكان المبنى والجوار للخطر.