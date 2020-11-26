لبنان | جمعية المصارف: المصارف تؤكد أن ادعاءات المدعين واهية وغير واقعية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 08:16 مساءً - منذ 27 دقيقة

أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أن “القاضي المدني المنفرد في ولاية نيويورك أصدر بتاريخ 25/11/2020 قرارا أوليا بشأن دعوى بعض ورثة ضحايا الجيش الأميركي الذين قتلوا أو أصيبوا في العراق (المعروفة بقضية بارتليت Bartlett على اسم أحد المدعين)، والتي زعم فيها هؤلاء أن عددا من زبائن المصارف اللبنانية الإثني عشر المدعى عليها قد ساعدوا حزب الله ماليا عبر حساباتهم في هذه المصارف، وأن الحزب ساهم في ما أصاب الجهة المدعية من خسائر أو أضرار- دائما حسب مزاعم الجهة المدعية.

وقد أعلن القاضي المذكور صلاحية المحكمة المبدئية بالنظر في الدعوى على أسس المسؤولية الثانوية إن وجدت عناصرها بعدما رد لمصلحة المصارف أسس المسؤولية الأساسية، وأضاف أنه يمكن للمصارف المدعى عليها طلب وقف نفاذ هذا القرار الأولي بالصلاحية، وذلك في انتظار ما ستصدره محكمة الإستئناف في نيويورك من قرارات في قضايا مماثلة، والمتوقع صدورها خلال عام 2021. ويقتضي التنويه بأن الحكم الأولي الصادر متعلق فقط بصلاحية المحكمة للنظر في الدعوى التي لم تتطرق الى النظر في أساس النزاع.

إن المصارف اللبنانية المدعى عليها تعود وتؤكد أن ادعاءات المدعين خالية تماما من الصحة والمصداقية، وهي ادعاءات واهية وغير واقعية. كما تؤكد أيضا التزامها القواعد القانونية العالمية والمحلية المرعية الإجراء في ما يخص مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.

كما أن المصارف المدعى عليها زورا وبطلانا ستستمر من خلال محاميها في الولايات المتحدة الأميركية في الدفاع عن حقوقها وتعاملاتها المشروعة ورد الدعاوى ودحض ادعاءات المدعين الباطلة”.