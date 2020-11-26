لبنان | اتجاه لتمديد قرار الإقفال العام في لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 08:16 مساءً - منذ 50 دقيقة

كشفت مصادر رسمية وطبية لـ”النهار” أن استمرار الأرقام المرتفعة للإصابات والوفيات بشكل مقلق جدا سيدفع نحو تمديد قرار الاقفال العام.

في سياق متصل، سجلت وزارة الصحة العامة 1859 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة.

في سياق متصل، لفت مدير “مستشفى بيروت الحكومي” فراس الأبيض، إلى أنّ “الأمس جلب بعض الأخبار الجيّدة. سوف تُضيف المستشفيات الخاصة 210 أسرّة عاديّة و90 سرير عناية مركّزة إلى أجنحة “كورونا”، موزَّعة على 62 مستشفى خاص”، مشيرًا إلى أنّ “علاوةً على ذلك، يتمّ توزيع هذه الأسرّة في جميع أنحاء البلاد، ممّا يساعد على إدخال مرضى “كورونا” إلى مستشفيات قريبة من منازلهم”.

وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ “بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنّ أرقام معدّل الوفيات الوطنيّة لعام 2020 لا تظهر زيادةً كبيرةً مقارنةً بالعام الماضي. على الرغم من الاتجاه التصاعدي الأخير، لا تزال وفيات “كورونا” غير مرتفعة كما حصل في بعض البلدان الأُخرى”، معربًا عن أمله أن “تؤدي الزيادة في سعة الأسرّة إلى إبقاء معدّل الوفيات منخفضًا”.