لبنان | دائرة الأوقاف مددت إقفال مساجد بعلبك الهرمل حتى إشعار آخر

بعلبك - الهرمل
أصدر رئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي، قرارا قضى ب”استمرار إقفال مساجد محافظة بعلبك الهرمل لصلاة الجمعة والجماعة حتى إشعار آخر، نظرا إلى استمرار تزايد الإصابة بوباء كورونا في المنطقة وتسببها ببعض حالات الوفاة، وبناء على الوضع الصحي الدقيق في البلاد، وحرصا على السلامة العامة وصحة المصلين والأهالي، وعملا بمقاصد الشريعة الغراء، والتزاما بفتاوى كبار علمائنا في لبنان والعالم الإسلامي، مع الحرص على رفع الآذان في المواقيت المحددة”.
وأكد “إقفال قاعات المساجد والمراكز التابعة للأوقاف والاعتذار عن إقامة الدورات القرآنية والمناسبات الاجتماعية فيها”.
وشدد على “أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين وخدام المساجد والمصلين الالتزام التام بتنفيذ مضمون هذا القرار”.
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