لبنان | المخابرات الكندية تكشف عن شركة متورطة بتحويل الأمول لصالح إيران وحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 06:17 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 6:11 مساءً

تتوالى المصائب على رأس المليشيات التي يعمل نظام الملالي على تمويلها وزرعها في عدة مناطق في العالم بهدف زعزعة الأمن والاستقرار لتحقيق أجندات إيرانية خاصة.

وبعد الضربة الإسرائيلية التي كُشف أنها استهدفت في سوريا شاحنات لنقل الأموال إلى قيادة حزب الله، تم الكشف اليوم تحقيق مخابراتي كندي يثبت تورط شركة صرافة في مساعدة إيران على تحويل ملايين الدولارات إلى كندا، وفق ما نقل تقرير من موقع “961” الكندي.

وقال التقرير إن شراكة الصرافة “أونغ” ساعدت طهران لتحويل أموال من بنك صادرات، وهو بنك يسيطر عليه النظام الإيراني ويستخدم لتمويل حزب الله اللبناني.

ووفق التقرير، تتهم الاستخبارات الكندية، علي رضا أوناغي، 44 عاما، وهو مهاجر مستثمر بأنه يشكل تهديد للأمن القومي للبلاد لمساعدته طهران على تحويل الأموال إلى كندا.

ونقل التقرير أن دائرة الاستخبارات الكندية كتبت في تقريرها في ديسمبر 2019، أن الأموال تم توجيهها عبر دبي من أجل “الالتفاف على العقوبات”.

ورغم أن المبلغ الذي تم تحويله من إيران إلى داخل كندا لايزال مجهولا، إلا أن الاستخبارات تقدره بالملايين.

ويؤكد تقرير دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية أن شركة صرافة تحول أموالا إلى كندا من مصرف صادرات، الذي تفرض عليه كندا ووزارة الخزانة الأميركية عقوبات لتمويله حماس وحزب الله.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في عام 2006 القرار 1696 وفرض عقوبات على إيران بعد أن رفضت تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وفرضت كندا عقوبات إضافية في يونيو 2010.

والعام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشبكة الدولية التي تمر عبرها الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، واستهدفت 25 فردا وكيانا بعقوبات مالية.

وتهدف العقوبات إلى إغلاق النظام المالي العالمي أمام المستهدفين من خلال حظر المواطنين والشركات الأميركية وكذلك البنوك الدولية التي لها تواجد في الولايات المتحدة، من التعامل معهم.

واعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة “ضغوط قصوى” حيال إيران، وقرر عام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.