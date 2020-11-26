لبنان | الفرزلي: صندوق للبنان تجمع فيه الأموال.. و”مليار دولار” من السعودية!

إيلي الفرزلي
كشف نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي في حديث لـ”الجديد” انّه عندما تتشكل الحكومة سيتم جمع الأموال في صندوق سيتم إنشاؤه وستساهم السعودية فيه بـ”مليار دولار”.
وأكد الفرزلي ان “أقول لكم أن الرئيس الحريري “لن يَخرُج ولن يُحرَج”.
ولفت الى ان “سنشهد بأم العين أن مجلس النواب “بأمه وأبيه” مع التدقيق الجنائي ولن نرضى أن تعفى من التدقيق أي وزارة أو “أي زاروبة” في الحكومة”.
وشدد الفرزلي على ان: “لن نصادق على قانون إنتخاب لا يؤمن توافق مسيحي إسلامي والمسألة لا دخل لها بتغيير موازين القوى”.
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