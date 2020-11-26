لبنان | جورج عطالله: ثلاثة أطراف فقط تريد التدقيق الجنائي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 28 دقيقة

أّكّد عضو تكتل لبنان القويّ النائب جورج عطالله أنّ “وضع البلد يتراكم ويؤثر على كافة المستويات والتساؤل هو هل مناقشة قانون انتخاب من ضمن سلّم الأولويات؟”.

وأشار عطالله عبر mtv إلى أنّ “طرح قانون انتخاب والتوافق عليه في ظلّ النظام اللبناني المعقد يجب أن ينال موافقة كافة الأطراف السياسية وهناك شعور لدينا بأن بعض القوى السياسية تحنّ الى ما كان يحصل قبل الـ2005. ونحن في نظام طائفي ومذهبي مشبّع والديمقراطية العدديّة طُرحت وهناك تخوّف وهواجس مشروعة”، مضيفاً: “دستورنا لا يُجيب على أيّة مشكلة ولا يحلّ أية مشكلة والكلام اليوم غير التطبيق فالجميع في الكلام يريد محاربة الفساد”.

وفي موضوع التدقيق الجنائي، قال عطالله: “أعتقد أن ثلاثة أطراف مع التدقيق الجنائي هي “لبنان القوي” و”الوفاء للمقاومة” و”الجمهورية القوية” ويدفعون نحوه ولكن للآخرين حسابات أدّت الى إسقاطه وهذه الأطراف الثلاث مستعدّة للذهاب بالتدقيق الجنائي حتى النهاية وأرجو أثناء المناقشة يوم الجمعة أن تسبقنا كافة القوى نحو طرح التدقيق فعلاً وليس قولاً”.

وتابع: “الفاريز انسحبت “لأن ما تيسرت أعمالهم” ولا حكومة في المدى المنظور فهي مجمّدة حتى يقضي الله أمراً كان مرهوناً”.

وختم: “العلاقة مع حزب الله قبل العقوبات على باسيل كما بعدها والواضح أن هذه القضية سياسية وأنا مقتنع بأن العلاقة يجب أن تُطوّر”