لبنان | سلسلة اجتماعات للجان النيابية.. واقتراح قانون لانشاء مؤسسة مياه بعلبك – الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 3:34 مساءً

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب.

وعقدت سلسلة اجتماعات للجان النيابية في المجلس النيابي.

وأكدت لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة النائب حسين الحاج حسن أنّ النقاش تناول عقود أوجيرو العالقة منذ عام 2017 حتّى عام 2020.

وشدد الحاج حسن بعد اجتماع اللجنة على أنّ لا خطر من انقطاع الإنترنت في لبنان.

وفي مجلس النواب ايضا، جلسة للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب فريد البستاني، وفي حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، لمناقشة الوضع المعيشي للعمال في ظل الضائقة الاقتصادية.

كما أعلن عضوا كتلة “الوفاء للمقاومة” ايهاب حمادة وابراهيم الموسوي، في مؤتمر صحافي عقداه في مجلس النواب، التقدم باقتراح قانون لانشاء مؤسسة مياه بعلبك – الهرمل.

وقال حمادة: “تقدمنا في كتلة “الوفاء للمقاومة” اليوم باقتراح قانون لتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000، والذي هو قانون تنظيم قطاع المياه. هذه المادة كانت قد عدلت بموجب القانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001، هذا التعديل يرمي الى انشاء مؤسسة مياه عامة استثمارية في محافظة بعلبك الهرمل”.