لبنان | 2000 مؤسسة في خطر.. قطاع المطاعم في أسوأ أيامه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 4 دقائق مطاعم لبنان ضحية الضربة المزدوجة لكورونا والأزمة المالية غرّد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، على حساب النقابة على “تويتر”: بعد أن خسر القطاع المطعمي 50% من عدد مؤسساته، توجد اليوم أكثر من 2000 مؤسسة تتعاطى الطعام والشراب التي لن تستطيع فتح أبوابها مجددًا بسبب الخسائر الفادحة والتعثر المالي، ما يهدد الآلاف من أرباب العمل والموظفين بخسارة عملهم وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.

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