لبنان | خلية أزمة زغرتا: تسجيل 15 حالة إيجابية بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 46 دقيقة تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، “تسجيل 15 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي: زغرتا: 5 ارده: 1 مجدليا: 3 علما: 1 بسبعل: 1 ايعال: 2 كفردلاقوس: 1 كفرزينا: 1 وشددت الخلية على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية”. وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

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