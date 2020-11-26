لبنان | كوبيش: لتوضيح الصورة قبل انتخابات 2022

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعتين

قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في تغريدة عبر “تويتر” ان “هناك نقاش مهم في البرلمان اللبناني حول القضايا المتعلقة بالانتخابات والقانون الانتخابي”.

وأضاف “من الضروري توضيح الصورة قبل إجراء انتخابات 2022 في موعدها”.