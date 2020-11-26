لبنان | سلامة: خبر خفض نِسَب الاحتياطي لا أساس له من الصحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 53 دقيقة

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خبر وكالة “رويترز” المتداول امس والذي تطرق الى ان البنك المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل.

واكد سلامة ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة، مشيرا الى ان اي تخفيض لنسب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود الى اصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم اصحاب المصارف، وليس لاي غرض آخر.