لبنان | “ألفاريز ومارسال” تنسحب رسمياً من التدقيق الجنائي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة ألفاريز ومارسال أكدت وكالة رويترز أن ” شركة ألفاريز ومارسال تؤكد انسحابها من التدقيق الجنائي المالي في لبنان”. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تلقى يوم الجمعة الماضي كتاباً من شركة “الفاريز ومارسال” بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.

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