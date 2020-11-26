لبنان | خلف يوضح حقيقة اقتحامه فصيلة الرملة البيضاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 12:01 صباحًا

كشف نقيب المحامين ملحم خلف لإذاعة صوت كل لبنان حول حقيقة اقتحامه فصيلة الرملة البيضاء أن هذا كلام غير مقبول ومعيب بحق القوى الأمنية بالدرجة الأولى فنحن نحترمها ونجلها.

ويأتي كلام خلف على خلفة الإشكال الذي وقع بين محام والقوى الأمنية وتعرضه للضرب. وفي التفاصيل، أُوقِف المحامي افرام على حاجز أقامته القوى الأمنيّة، في إطار متابعتها تطبيق إجراءات الإقفال العام.

وقال افرام للعناصر: “أنا محامٍ ولا أخضع لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بل أخضع لقرار المجلس الأعلى للدفاع، الذي استثنى المحامين من الإجراءات، لأنّنا نحن المحامون مضطرون أن نتحرك خلال النهار”. ووقع تلاسن بين المحامي والعناصر، وتمّ الإعتداء على افرام وضربه.